Senorbì, procedono i lavori nell’ex Casa dello studente per il nuovo servizio AspalL’intervento riguarda il primo piano della struttura di via Campioni
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A Senorbì proseguono i lavori di riqualificazione dell’ex Casa dello studente, con un investimento complessivo di poco più di 426 mila euro destinato all’adeguamento impiantistico e funzionale dell’edificio che ospiterà il nuovo Centro per l’impiego della Trexenta e del Gerrei.
L’intervento riguarda il primo piano della struttura di via Campioni e comprende opere di sistemazione esterna, ristrutturazione degli spazi interni, rifacimento completo dell’impianto elettrico, installazione del sistema di climatizzazione e realizzazione dell’impianto di ventilazione meccanica controllata.
Attualmente le attività dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) sono ancora erogate negli uffici di un edificio privato in via Carlo Sanna, in attesa del completamento dei nuovi locali. Parallelamente, la Provincia sta portando avanti il piano di razionalizzazione della spesa, che include anche la progressiva riduzione degli affitti passivi.
Il nuovo Centro circoscrizionale del lavoro sarà un punto di riferimento per le politiche attive dell’occupazione rivolte ai cittadini dei Comuni di Ballao, Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli e Villasalto.