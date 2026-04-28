Operazione dei carabinieri del Reparto radiomobile della Compagnia di Quartu dopo un furto: sotto accusa un 39enne cagliaritano, arrestato per furto aggravato.

Il blitz è scattato durante la notte durante un vasto servizio preventivo disposto in città, con la mobilitazione di diverse pattuglie.

Erano le 2 quando qualcuno ha forzato un ingresso del Supermercato IperPan nella via Lavatino, svuotando il bar delle sigarette e dei Gratta e Vinci. L'arrivo dei carabinieri mobilitati dalla centrale operativa di via Milano ha messo in fuga i malviventi, ma i successivi accertamenti hanno subito consentito di individuare uno dei presunti autori del colpo.

Il 39enne, già sottoposto all'obbligo di dimora, è stato sottoposto alla permanenza domiciliare notturna. Nella sua abitazione i carabinieri hanno recuperato parte della refurtiva che sarebbe stata asportata nel bar della IperPan: 102 pacchetti di sigarette e 14 Gratta e Vinci. L'uomo è stato così arrestato: stamattina in Procura si terrà l'udienza di convalida.

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