Movimentato inseguimento con un 26enne bloccato e arrestato dopo la fuga fra le strade di Selargius e Monserrato.

Mobilitata una pattuglia di carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu, che al termine del lungo inseguimento, ha arrestato un 25enne (nella flagranza del reato) con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e di fuga con pericolo.

Durante una operazione di controllo del territorio, i carabinieri di Quartu hanno individuato una Fiat Multipla mentre transitava ad alta velocità lungo la strada provinciale 8, in località Terre Teula nel Comune di Monserrato.

Intimatogli l’alt, il conducente ha proseguito la marcia, creando pericolo anche per l’incolumità degli utenti della strada, giungendo fino alla propria abitazione di residenza, a "Su Pezzu Mannu", di Selargius, dove è stato arrestato. Il giovane è stato accompagnato in caserma.

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