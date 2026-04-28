Buoi sì oppure no. Mentre sono in corso colloqui e riunioni per decidere sulla presenza degli animali alla Festa di Sant’Efisio, messa in discussione dopo i nuovi focolai di dermatite bovina registrati nel Sarrabus, sul tema si registra la posizione della garante dei diritti degli animali del Comune di Cagliari.

Sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda, tra i commenti a un articolo sulle trattative in corso c’è quello di Francesca Maria Cogoni, avvocato che ricopre il ruolo di garante della tutela degli animali del Comune di Cagliari: «Dichiarano un'epidemia, abbattono capi sani, vaccinati perché in prossimità di altri risultati positivi... E poi si dovrebbe permettere la movimentazione di bovini nel Campidano per una processione? Si faccia senza e si sia almeno coerenti per rispetto dell’intelligenza, del lavoro delle persone e tutela degli animali».

In un altro commento precisa che «il commento è contro l'assurdità dell'abbattimento ingiustificato, tanto ingiustificato che 15 giorni dopo si pensa di permettere la movimentazione bovina. Per questo dico, almeno per coerenza e per rispetto, lascino i buoi dove stanno».

La decisione definitiva sulla presenza dei buoi dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Ieri ci sono state interlocuzioni tra gli assessorati regionali interessati ed i tecnici del ministero della Salute. Sulla questione potrebbe essere interpellata anche la commissione europea.

(Unioneonline/An.De)

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