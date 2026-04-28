Con il tradizionale rito della consegna della bandiera si sono aperti i festeggiamenti religiosi in onore di Sant’Efisio. La cerimonia si è svolta nella parrocchia di San Giovanni Battista, alla presenza di numerosi fedeli e delle autorità cittadine.

Dopo la celebrazione della Santa Messa, officiata dal parroco don Marcello Loi, il Gonfaloniere uscente Michele Bilello ha consegnato il vessillo al confratello Bruno Piddiu, che assume così il prestigioso incarico per l’anno in corso. Un momento particolarmente sentito, simbolo di continuità e devozione, che segna l’inizio ufficiale delle celebrazioni dedicate al Santo.

Presente alla cerimonia il sindaco Walter Cabasino, che a nome dell’amministrazione comunale ha voluto ringraziare Bilello per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato, rivolgendo al contempo i migliori auguri a Piddiu per il nuovo ruolo.

Hanno preso parte all’evento anche l’assessora Manuela Serra e le consigliere di minoranza Ilaria Collu e Angela Mascia.

Al termine della funzione religiosa, il corteo si è diretto verso l’abitazione del neo Gonfaloniere, accompagnando simbolicamente il passaggio di consegne in un clima di partecipazione e profonda devozione popolare.

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