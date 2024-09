L’appello arriva direttamente dal sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni: «Cari concittadini, diamo tutti una mano alla nostra associazione di volontariato per far sì che possano acquistare un’ambulanza».

Il mezzo serve ai volontari della Cevoc, «uomini e donne che in tutti questi anni hanno dedicato tempo, energie e passione per garantire che, in caso di emergenza, nessuno fosse mai lasciato solo. La loro opera - aggiunge Murgioni - è una testimonianza tangibile di cosa significhi prendersi cura del prossimo».

Adesso però, spiega ancora il primo cittadino, tocca a noi aiutare loro: «Il mezzo che hanno a disposizione è vecchio e non più all’altezza delle nuove sfide, contribuiamo tutti con un piccolo gesto per una nuova ambulanza». Murgioni assicura che anche il Comune «contribuirà con un importante sostegno economico per l'acquisto del mezzo di soccorso».

A disposizione un conto corrente dedicato e un numero di telefono (+393339864727) per le informazioni.

© Riproduzione riservata