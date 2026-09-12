Lutto nel mondo della cultura oristanese per la scomparsa della professoressa Maria Manconi Depalmas, all’età di quasi 101 anni, che avrebbe compiuto fra una settimana. E’ deceduta nella sua abitazione di Ghilarza circondata dall’affetto dei figli Anna, Antonio e Andrea. Vedova dell’ingegnere Costantino Depalmas, scomparso all’età di 92 anni, è stata una figura di grande cultura e riferimento per tutta la provincia. Per circa quarant’anni ha insegnato italiano, latino e materie letterarie. Amava molto anche la città capoluogo considerato che la sua laurea in Storia dell’Arte Medievale, discussa con il prof. Raffaello Delogu era stata una tesi sulla chiesa di Santa Maria, Cattedrale di Oristano. Oltre all'insegnamento, ha dedicato gran parte della vita alla ricerca storica e artistica. I suoi studi hanno sono stati a 360 gradi con indagini sugli archivi, sugli edifici religiosi, i villaggi abbandonati e le vicende delle comunità di Sedilo, Aidomaggiore e Ghilarza. Ha pubblicato saggi e articoli in riviste scientifiche come Studi Sardi, Quaderni Oristanesi e Quaderni Bolotanesi. Nel 2002 ha dato alle stampe il volume “Il Guilceri. Antica curatoria arborense”.

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