Dopo mesi di preparativi e alcuni lavori di adeguamento, saarà inagurato giovedì a Quartu l'Emporio solidale, ricavato negli spazi della Comunità di Villaregia in via Irlanda a Pitz'e Serra. Un grande spazio dove le famiglie bisognose potranno trovare non solo generi alimentari ma anche vestiario e per la prima volta ausili medici come carrozzine, stampelle e così via messe a disposizione grazie alle donazioni di cittadini e associazioni. Il servizio che ha il contributo dell'assessorato alle Politiche sociali e del Consorzio Alimentis è gestito dall'associazione Domu Mia e dalla Consulta delle Associazioni del Terzo Settore del Comune di Quartu. <Si tratta di un servizio importantissimo per tutta la comunità> ha detto il parroco della basilica di Sant'Elena don Alfredo Fadda, <perchè non solo puoi tovare gneri alimentari e abbigliamento, ma soprattutto c'è questa novità degli ausili medici che sono fondamentali. Per questo non possiamo che essre davvero felici pr questa iniziativa>. L'assessore alle Politiche sociali Marco Camboni ha aggiunto: "L’emporio solidale è non solo un ulteriore nodo della rete di assistenza e solidarietà, ma è un luogo in cui con concretezza e spirito di servizio si offre aiuto alle persone maggiormente bisognose. La sua attività si inserisce nel contesto più ampio di azioni programmate e consequenziali costruite e messe in campo dall’assessorato per il contrasto alla povertà, anche con interventi diretti e di sostegno ad altri enti e associazioni del Terzo Settore". L'emporio solidale si aggiunge all'Armadio del povero e all amensa del viandante ,entrambi in via Montnegro, gestiti dai vincenziani.

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