Questa volta a entrare in azione sono stati dei finti finanzieri. Con la tecnica ormai collaudata di controlli e verifiche in casa, sono riusciti a raggirare e derubare una coppia di anziani di Paulilatino. Dall’abitazione sono stati portati via gioielli e 400 euro in contanti. Immediata la segnalazione ai carabinieri che avrebbero già individuato i malviventi.

L’episodio risale ad alcuni giorni fa quando un sedicente militare delle Fiamme gialle, con indosso l’uniforme, si è presentato a casa dei due coniugi ottantenni sostenendo che la loro carta di credito fosse stata clonata. Per risolvere il problema, il finto finanziere ha suggerito al marito di recarsi in un ufficio di Nuoro e, senza perdere tempo l’anziano si è messo in viaggio. Poco dopo, approfittando dell'assenza del marito, altri due complici hanno suonato a casa e, con la scusa di altri controlli, hanno chiesto di verificare che ci fossero tutti i preziosi e i oggetti d’oro in casa. Mentre l’anziana mostrava i gioielli, custoditi in una scatola, sarebbe stata distratta da una telefonata (da parte dell’altro truffatore) e il finto finanziere avrebbe avuto tutto il tempo per far sparire gioielli e soldi.

Solo quando i due sono andati via, la donna si è resa conto di essere stata raggirata e derubata e a quel punto ha avvisato il marito e i carabinieri.

Il sindaco Domenico Gallus con un video messaggio su Facebook ha lanciato un appello ai concittadini per prestare massima attenzione. «Qualora si dovesse presentare a casa vostra una persona in divisa, non fatela entrare. Chiedete nome e cognome e verificate l’identità chiamando le forze dell’ordine».

A Solarussa due giorni fa si è registrato un furto a casa di un anziano. Il pensionato è stato derubato del portafogli, dove era custodito anche il bancomat e il codice pin. Il ladro è riuscito a fare alcuni prelievi e a acquisti con la carta, prima che venisse bloccata. Anche in questo caso indagano i carabinieri.

© Riproduzione riservata