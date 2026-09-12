Prosegue a Quartu la rassegna ViaConvento Autunno 2026. Il prossimo appuntamento è con Antonio Lai, autore del volume "Launeddas. Nuove prospettive". A ospitare l'incontro, giovedì alle 18,30, sarà il suggestivo scenario dell'ex museo etnografico Sa dom'e Farra in via Porcu. A dialogare con l’autore sarà Dante Olianas, in collaborazione con Iscandula.

Il saggio propone un’analisi approfondita delle launeddas, lo strumento più emblematico della musica tradizionale sarda, esaminandone il complesso funzionamento tecnico e organologico e approfondendo lo stile musicale dei brani più significativi del vasto repertorio. La ricerca si concentra anche sull’evoluzione dello strumento e sul fenomeno del revival contemporaneo, attraverso l’analisi di due versioni storiche della Mediana a pipia eseguite da Antonio Lara , morto nel 1979, tra i più importanti suonatori del Novecento, e una rilettura critica dello studio di riferimento di Andreas Fridolin Weis Bentzon, The Launeddas. A Sardinian Folk Music Instrument.

L’incontro sarà un’occasione per conoscere più da vicino uno degli elementi più rappresentativi della cultura musicale sarda e per riflettere sulle nuove traiettorie di ricerca e creazione legate alla tradizione.

Antonio Lai, fondatore della Nuova Musica Sarda, ha studiato composizione e filosofia in Italia e musicologia in Francia. Attualmente insegna orchestrazione, analisi, linguaggi musicali e interconnessioni tra ricerca e creazione all’Università di Parigi 8, nel dipartimento di Musicologia.

L'ingresso alla presentazione è libero e non è richiesta la prenotazione.

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