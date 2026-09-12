Per i suoi 100 anni, Gerolama Arzu ha ricevuto due omaggi. Una targa celebrativa le è stata sindaco, Christian Loddo, mentre il parroco, don Evangelista Tolu, le ha regalato un crocifisso stilizzato. La nonnina, un tempo emigrata in Belgio con il marito, Antonio Murru, di cui poi è rimasta vedova, ha osservato con lo sguardo il via vai di ospiti nel salotto della sua casa di via Vittorio Emanuele. Stamattina, sindaco e sacerdote sono arrivati per porgerle gli auguri in occasione della ricorrenza. Un secolo di vita raggiunto dopo tanto lavoro e fatica, tra la cura della famiglia (oggi giunta alla quarta generazione) e i sacrifici nei campi del paese. Intorno a nonna Gerolama i figli e la schiera di nipoti e pronipoti per una giornata memorabile. Con la signora Arzu salgono a due i centenari in vita a Talana: l’altra è Elisa Tegas, che lo scorso febbraio ha compiuto 101 anni. Nutrita la pattuglia di novantenni: se ne contano 31.

© Riproduzione riservata