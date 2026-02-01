Pratobello, ultimatum dei comitati: «Per la risposta aspettiamo sino a martedì»Ancora nessun riscontro dalla Regione sull’analisi della proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da oltre 210mila sardi. Il sindaco di Orgosolo: «Con il nuovo decreto Sardegna a rischio»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sinora nessuna risposta alla richiesta-appello dei comitati che sostengono la Pratobello 24 a Regione e Consiglio regionale affinché sia esaminata dall'assemblea la proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da oltre 210mila sardi.
Il decreto sull'energia approvato dal Parlamento, secondo il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, portavoce dei sostenitori della Pratobello, apre autostrade alla autorizzazioni per impianti eolici e fotovoltaici che rischiano di alterare per sempre il paesaggio e gli equilibri ambientali dei territori.
I comitati hanno indicato la data di martedì 3 febbraio entro la quale ricevere una risposta.