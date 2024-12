Si alza l’asticella della mobilitazione contro l’assalto eolico. La possibile approvazione a inizio settimana del disegno 45 sulle aree idonee porterà la Rete Pratobello a manifestare sotto il Palazzo di via Roma.

Il grido di battaglia

«Ci comporteremo come a Saccargia, dove non aspettavamo un’affluenza così massiccia», dice Maria Grazia Demontis, del Comitato Gallura, anima delle manifestazioni della Rete. «Siamo tornati in un luogo simbolo della nostra battaglia, un posto sacro da difendere. Anche a Cagliari ci disporremo in cerchio attorno al Palazzo per far sentire la nostra voce proprio mentre l’Aula sta per approvare il disegno di legge 45 sulle aree idonee. Ricorderemo a chi occupa gli scranni del Consiglio che la Pratobello 24, l’unica vera difesa della nostra terra, è lì, pronta all’uso».

Davide Meloni, del comitato di Uta, attacca: «Visto che questa politica è sorda, chiediamo un aiuto divino per proteggere la nostra terra. È chiaramente una provocazione, ma i nostri onorevoli devono fare in modo di bloccare quest’assalto senza precedenti: l’unica arma vincente è la Pratobello, anche perché l’articolo 3 del disegno di legge 45 lascia spazio alla speculazione energetica tramite gli amici sindaci draghiani. Questo va evitato a tutti i costi».

L’Aula

Il Consiglio regionale è convocato per martedì alle 10. Sarà l’inizio di una sessione di lavori che dovrebbe concludersi proprio con l’approvazione del ddl 45 sulle aree idonee. Ma la Rete per la Pratobello 24 promette battaglia: «Presto manifestazioni su tutto il territorio sardo».

