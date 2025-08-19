Nurachi festeggia Sant’Agostino: dal 27 al 30 agosto rivive la tradizioneTorna anche la corsa a piedi di cento uomini che portano il simulacro del santo fino a San Giovanni di Sinis
Per Nurachi la fine di agosto segna un momento di grande fede e devozione in onore di Sant’Agostino. Dal 27 al 30 agosto 2025 il paese vivrà nuovamente questa secolare tradizione religiosa che emerge per la particolare corsa a piedi di 100 uomini che portano il simulacro del santo da Nurachi a San Giovanni di Sinis, percorrendo circa 20 chilometri per sciogliere il voto religioso.
Il 27 agosto alle 5, appena prima dell’alba, i cento uomini si avviano di corsa verso la chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis portando la teca che conserva il simulacro di Sant’Agostino. Alle 19, 30, nella chiesa di San Giovanni di Sinis si svolgerà la messa. Il 28 agosto, alle 7:30 nella chiesa di Nurachi, si terrà la messa mentre alle 10 a San Giovanni di Sinis la processione. Gli appuntamenti religiosi del 29 agosto si rinnovano alle 7:30 con una nuova messa a Nurachi, a San Giovanni di Sinis con una processione alle 10 ed una messa solenne alle 10:30. Alle 16 il santo verrà trasportato di nuovo a Nurachi. Il 28 agosto alle 22 a San Giovanni di Sinis si darà il via ai festeggiamenti civili con la musica di Fantasias de Ballos. Il 29 agosto alle 20:30 a Nurachi Fanta Folk con Vanni Masala e Andrea Pisu. Alle 22 il gruppo rock Ympossibili mentre il 30 agosto alle 22:30 si ballerà con Follia 2000, Special Dj Roberto Milani e Voice Loira Linda.