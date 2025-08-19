Bosa, il Comune sostiene la riapertura della scuola paritaria “Sacra Famiglia”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Giunta comunale ha deciso di riconoscere un contributo di 15 mila euro alla società “Famiglia di Nazaret” l’ ente gestore della scuola paritaria “Sacra Famiglia”. Le risorse serviranno a cofinanziare gli interventi necessari all’avviamento dell’attività di asilo nido e a garantire la piena conformità della struttura alle normative in materia di edilizia scolastica e sicurezza per l'avvio dell' l’anno scolastico 2025.26.
“La decisione – come si evidenzia nel deliberato dell’esecutivo Marras- si inserisce in un quadro di collaborazione istituzionale che vede la Diocesi Bosa –Alghero e i gestori, disponibili a sottoscrivere una convenzione con il Comune per condividere le spese di gestione e migliorare il servizio”.
Un passaggio, questo, che non solo consente la riapertura dei locali destinati all’infanzia, ma risponde a un preciso orientamento delle politiche nazionali. Il Piano per la famiglia 2025-2027, infatti, indica tra le priorità il sostegno nei primi mille giorni di vita dei bambini e il potenziamento dei servizi educativi.
Come si legge nella delibera, la Giunta comunale ha voluto sottolineare il “valore strategico dell’investimento considerato che l’asilo nido rappresenta un presidio educativo e sociale in grado di supportare le famiglie, favorire la crescita equilibrata dei bambini e rafforzare la coesione del territorio”. Un intervento che non si limita insomma a rispondere a un’esigenza strutturale, ma che proietta Bosa in una prospettiva di sviluppo fondata sull’inclusione, sull’educazione di qualità e sulle pari opportunità.