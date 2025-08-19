La Giunta comunale ha deciso di riconoscere un contributo di 15 mila euro alla società “Famiglia di Nazaret” l’ ente gestore della scuola paritaria “Sacra Famiglia”. Le risorse serviranno a cofinanziare gli interventi necessari all’avviamento dell’attività di asilo nido e a garantire la piena conformità della struttura alle normative in materia di edilizia scolastica e sicurezza per l'avvio dell' l’anno scolastico 2025.26.

“La decisione – come si evidenzia nel deliberato dell’esecutivo Marras- si inserisce in un quadro di collaborazione istituzionale che vede la Diocesi Bosa –Alghero e i gestori, disponibili a sottoscrivere una convenzione con il Comune per condividere le spese di gestione e migliorare il servizio”.

Un passaggio, questo, che non solo consente la riapertura dei locali destinati all’infanzia, ma risponde a un preciso orientamento delle politiche nazionali. Il Piano per la famiglia 2025-2027, infatti, indica tra le priorità il sostegno nei primi mille giorni di vita dei bambini e il potenziamento dei servizi educativi.

Come si legge nella delibera, la Giunta comunale ha voluto sottolineare il “valore strategico dell’investimento considerato che l’asilo nido rappresenta un presidio educativo e sociale in grado di supportare le famiglie, favorire la crescita equilibrata dei bambini e rafforzare la coesione del territorio”. Un intervento che non si limita insomma a rispondere a un’esigenza strutturale, ma che proietta Bosa in una prospettiva di sviluppo fondata sull’inclusione, sull’educazione di qualità e sulle pari opportunità.

