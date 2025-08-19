12 migranti sono stati soccorso dall'unità navale MAI 3067 della Polizia di Frontiera Romena a circa 46 miglia da Capo Teulada. Il gruppo a bordo di un barchino, segnalato da alcune imbarcazioni di pescatori è stato rintracciato dopo alcune ore dall'areo ATR 72 della Guardia di Finanza. Durante le operazioni di ricerca in volo anche il mezzo aereo della guardia costiera che ha sorvolato le coste da Capo Teulada all'isola di Sant'Antioco a a poche centinia di metri sul livello del mare.

Il gruppo, dopo essere stato raggiunto dalla motovedetta della polizia si frontiera Frontex sulla quale sono stati trasbordati parte dei migranti, è poi giunto al porto commerciale di Sant'Antioco. Ad attendere il personale della sezione navale della guardia di finanza di Sant'Antioco e il persone di terra di Frontex.

Il gruppo in tarda serata è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Monastir scortato dagli agenti del commissariato di Iglesias.

© Riproduzione riservata