La fortuna bacia Cagliari. Centrato un “5” al SuperEnalotto da oltre 43 mila euro alla Tabaccheria Mulas in via Carloforte 2, nel cuore di Stampace. Non ci sono certezze su chi possa essere il fortunato vincitore della schedina giocata venerdì 23 ottobre. Il titolare Mauro Mulas spiega che in questi giorni hanno giocato persino dei turisti stranieri e anche lui brancola nel buio.

«Ho scoperto della vincita la mattina dopo, controllo i bollettini ogni giorno», racconta Mulas. «Sono contento, non capita tutti giorni di vincere cifre simili, e mi fa piacere sia successo nella mia attività». Per il titolare si tratta del premio più importante vinto nella sua tabaccheria. In passato qualcuno aveva vinto anche 3 mila euro. «Non avevo mai indicato una vincita prima, ma questa mattina ho deciso di mettere il cartello».

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Il jackpot del SuperEnalotto raggiunge intanto i 45,8 milioni di euro per l’estrazione di martedì 27 ottobre.

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