Dopo mesi di attesa sono cominciati gli interventi di riparazione per la condotta idrica tra viale La Palma e via Tramontana. La perdita, a lungo denunciata da alcuni cittadini, si riversava sulla pista ciclabile sottostante al cavalcavia, creando umidità e vegetazione.

La lunga attesa, spiegano da Abbanoa, è dovuta dal fatto che da questa condotta dipende l’approvvigionamento idrico di una parte consistente di Cagliari. «È sfruttata dai quartieri La Palma, dal Quartiere del Sole, Sant’Elia, San Bartolomeo e dal Poetto», dice il gestore. «Fosse una banale perdita, si va e si monta una semplice fascia. In questo caso si tratta di qualcosa di notevolmente più complesso».

L’impresa incaricata ha già realizzato i pezzi speciali per installare la nuova condotta di attraversamento del canale. Proseguono dunque le verifiche tecniche per definire come procedere. Il nodo da sciogliere resta la pianificazione dell’interruzione: l’obiettivo è limitare il più possibile durata e zone coinvolte. «La vogliamo fare nella maniera più indolore possibile».

© Riproduzione riservata