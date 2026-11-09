Terapia intensiva neonatale: al Policlinico un pomeriggio per i prematuri e le loro famiglieUn’occasione per stare insieme, ascoltare testimonianze, condividere esperienze e offrire ai più piccoli momenti di musica e animazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Terapia intensiva neonatale (TIN) dell’Aou di Cagliari si colora di viola per un pomeriggio in occasione della Giornata mondiale della prematurità. L’evento riunirà genitori, bambini, famiglie e professionisti dell’area della neonatologica domenica 15 novembre 2026, dalle ore 15 alle 18, al Blocco Q del Policlinico Duilio Casula, con accesso dall’area degli ambulatori di Cardiologia pediatrica e Follow-up.
Sarà l’occasione per stare insieme, ascoltare testimonianze, condividere esperienze e offrire ai più piccoli momenti di musica e animazione. Nel corso della giornata sarà inaugurata la “Piccola Libreria della TIN”, uno spazio dedicato ai libri di fiabe, ai racconti e alle filastrocche. Un invito a riscoprire il valore della voce dei genitori, che possono leggere e sussurrare parole ai propri bambini anche attraverso l’oblò dell’incubatrice. Perché la voce di mamma e papà può diventare una carezza, capace di mantenere vivo il legame affettivo anche nei momenti in cui la distanza fisica è inevitabile.
Tutti i partecipanti sono invitati a indossare un indumento o un accessorio viola, colore simbolo della Giornata mondiale. Chi lo desidera potrà inoltre donare un libro di fiabe, accompagnandolo con un pensiero o un ricordo da condividere con le famiglie e i piccoli pazienti della TIN.
La Terapia intensiva neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, dice il direttore della struttura il professor Vassilios Fanos, «è impegnata quotidianamente, insieme all’intera équipe medico-infermieristica, nella cura dei neonati più fragili. Un impegno che si fonda sulle competenze dei professionisti, sull’impiego di tecnologie avanzate e sulla collaborazione tra operatori sanitari, genitori e istituzioni». «Un percorso di cura che non si esaurisce con la dimissione - dice il conclusione il professore - ma prosegue attraverso il follow-up, fondamentale per monitorare la crescita, individuare precocemente eventuali difficoltà e promuovere il miglior sviluppo possibile di ogni bambino».
(Unioneonline)