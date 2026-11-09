La Terapia intensiva neonatale (TIN) dell’Aou di Cagliari si colora di viola per un pomeriggio in occasione della Giornata mondiale della prematurità. L’evento riunirà genitori, bambini, famiglie e professionisti dell’area della neonatologica domenica 15 novembre 2026, dalle ore 15 alle 18, al Blocco Q del Policlinico Duilio Casula, con accesso dall’area degli ambulatori di Cardiologia pediatrica e Follow-up.

Sarà l’occasione per stare insieme, ascoltare testimonianze, condividere esperienze e offrire ai più piccoli momenti di musica e animazione. Nel corso della giornata sarà inaugurata la “Piccola Libreria della TIN”, uno spazio dedicato ai libri di fiabe, ai racconti e alle filastrocche. Un invito a riscoprire il valore della voce dei genitori, che possono leggere e sussurrare parole ai propri bambini anche attraverso l’oblò dell’incubatrice. Perché la voce di mamma e papà può diventare una carezza, capace di mantenere vivo il legame affettivo anche nei momenti in cui la distanza fisica è inevitabile.

Tutti i partecipanti sono invitati a indossare un indumento o un accessorio viola, colore simbolo della Giornata mondiale. Chi lo desidera potrà inoltre donare un libro di fiabe, accompagnandolo con un pensiero o un ricordo da condividere con le famiglie e i piccoli pazienti della TIN.

La Terapia intensiva neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, dice il direttore della struttura il professor Vassilios Fanos, «è impegnata quotidianamente, insieme all’intera équipe medico-infermieristica, nella cura dei neonati più fragili. Un impegno che si fonda sulle competenze dei professionisti, sull’impiego di tecnologie avanzate e sulla collaborazione tra operatori sanitari, genitori e istituzioni». «Un percorso di cura che non si esaurisce con la dimissione - dice il conclusione il professore - ma prosegue attraverso il follow-up, fondamentale per monitorare la crescita, individuare precocemente eventuali difficoltà e promuovere il miglior sviluppo possibile di ogni bambino».

(Unioneonline)

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