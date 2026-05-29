Ponte al Comune di Cagliari: il sindaco lunedì chiude gli ufficiSpostati tutti gli appuntamenti fissati da mesi per le carte d’identità elettroniche
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Ponte del 2 giugno al Comune di Cagliari. Con un’ordinanza, il sindaco ha disposto la chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì 1 giugno. Un provvedimento giustificato in premessa con «la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti intesi al contenimento dei consumi energetici, particolarmente durante le giornate caratterizzate da una consistente riduzione del numero di unità di personale in servizio». Rimarranno aperti solo gli uffici «che erogano i servizi pubblici essenziali».
Molti cagliaritani, prima ancora dell’ordinanza del sindaco, avevano intuito il rischio-ponte. Non foss’altro perché si erano visti “riproteggere” gli appuntamenti fissati da mesi per la carta d’identità elettronica, senza possibilità di concordare date e orari.
(Unioneonline)