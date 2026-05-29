Schianto sulla 131 Dcn al bivio di Lula: grave un ventiseienneSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e Anas
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Incidente nel primo pomeriggio lungo la strada statale 131 Dcn, al chilometro 70, poco prima del bivio per Lula, in direzione Nuoro.
Per cause ancora in fase di accertamento, una Bmw è uscita di strada finendo la sua corsa sopra le aiuole del distributore di benzina.
A bordo c’era un ventiseienne di Cardedu, trasferito al San Francesco con l’elisoccorso: le sue condizioni sono gravi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e Anas per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area.