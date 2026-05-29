Masullas, domenica 31 maggio appuntamento con "Sapori Autentici del Monte Arci"Il programma partirà dal mattino quando, dalle 9.30, è in programma l’autoraduno delle 500 e delle automobili d’epoca
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Domenica 31 maggio, a Masullas, appuntamento con la seconda edizione di “Sapori Autentici del Monte Arci”. Organizzato dall'associazione venatoria “Su Colombariu”, in collaborazione con Fondazione Parte Montis, Comune e GeoMuseo MonteArci, all’interno del Giardino botanico del Monte Arci, una giornata tra motori, tradizioni, cibo e amici a quattro zampe.
Il programma partirà dal mattino quando, dalle 9.30, è in programma l’autoraduno delle 500 e delle automobili d’epoca. Alle 10.30 prenderà il via il corteo. Dopo il pranzo con pietanze a base di cinghiale, nel primo pomeriggio l’esposizione canina amatoriale, anch’essa alla seconda edizione. Dalle 15 si potranno effettuare le iscrizioni, mentre dalle 17 inizierà la manifestazione.
Tra le categorie coinvolte i migliori di razza, i cuccioli di razza da 3 a 9 mesi, i meticci taglia piccola e grande, speciale cani da caccia, miglior coppia, miglior gruppo, “Best in show” e giovane “handler”. Nel corso della giornata, inoltre, si potranno visitare il GeoMuseo Monte Arci e il Museo “I Cavalieri delle Colline”.