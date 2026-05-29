A Morgongiori, domenica 31 maggio, prenderà il via l’ultima iniziativa messa in campo dal CEAS Monte Arci, in collaborazione con Pro loco e Comune. Dalle 11 alle 13, infatti, nella sede del CEAS Monte Arci, è in programma il primo appuntamento con il mercatino di scambio dei vestiti usati.

Le altre date previste saranno sabato 6 (dalle 17 alle 19) e venerdì 12 giugno (dalle 18 alle 20). L’iniziativa rientra all’interno del progetto “PI.MU.S” (Piccolo Museo delle Scienze e del Recupero). Nel corso degli appuntamenti le persone potranno portare i loro vestiti usati e puliti, posizionarli sui tavoli messi a disposizione dall’organizzazione e scambiarli con gli altri partecipanti.

Durante la manifestazione è anche prevista una merenda per tutti i partecipanti. «Questa azione – commenta Giovanni Pischedda del CEAS “Monte Arci” – prevede la possibilità per le persone di portare la roba, precedentemente selezionata, e scambiarla liberamente con gli altri partecipanti». Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’organizzazione via mail (indirizzo striasrls@gmail.com) o telefonicamente (3204816528).

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