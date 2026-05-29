Il primo intervento pratico per salvare l'estate 2026 è stato effettuato. Da oggi, la spiaggia di Mari Ermi è nuovamente accessibile. Il Comune di Cabras ha ripristinato il lungo ponte in legno che il ciclone Harry aveva distrutto lo scorso febbraio.

Una struttura che permette a tutti di raggiungere la spiaggia, ma anche di non calpestare la palude. Il Comune, prima ancora di ricevere i fondi dalla Regione e dalla Protezione Civile, a cui il sindaco Andrea Abis aveva chiesto aiuto, è intervenuto utilizzando i fondi di bilancio.

«Il ponte era in condizioni di devastazione - ha detto il sindaco di Cabras, Andrea Abis - Era importante anticipare l'intervento prima di avere la risposta degli Enti. Era importante garantire l'accessibilità, ma anche tutelare la zona. Il ponte evita che le persone calpestino le aree naturali e le distruggano. Ci apprestiamo a questa estate rendendo la spiaggia fruibile per tutti».

Il prossimo obiettivo è quello di ripristinare anche gli accessi presenti nella borgata di San Giovanni di Sinis.

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