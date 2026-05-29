Gonnostramatza, entro il 10 giugno le richieste per le attività estive riservate ai minoriLe attività sono rivolte ai minori che frequentano la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Secondaria di primo e secondo grado
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Il Comune di Gonnostramatza ha pubblicato un avviso per informare che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione per le attività di animazione e aggregazione rivolte ai minori per l'estate 2026.
Organizzate dall’amministrazione comunale, le attività sono previste per i minori che frequentano la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Secondaria di primo e secondo grado.
Le famiglie interessate potranno far pervenire le iscrizioni all’ufficio di Servizio Sociale o Protocollo del Comune entro il mercoledì 10 giugno. I moduli sono reperibili nel sito istituzionale dell’ente.