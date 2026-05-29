Per il Comune di Oristano si apre la partita della successione nel Consiglio di amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese. Giorgio Mastino ha infatti rassegnato le dimissioni dall’incarico che ricopriva in rappresentanza dell’amministrazione civica.

«Ritengo corretto fare un passo indietro perché quel ruolo appartiene a un partito politico che ne ha rivendicato la rappresentanza nei confronti del sindaco Massimiliano Sanna», spiega Mastino che era stato indicato da Sardegna 20Venti . «Oggi mi considero libero da impegni partitici e, per coerenza, ho ritenuto giusto rimettere il mandato».

L’ex componente del Cda ha voluto anche rivolgere un pensiero al primo cittadino per la fiducia accordatagli al momento della nomina. «Vado via serenamente, convinto di aver dato il massimo nel ruolo che mi è stato affidato. Porto con me un’esperienza importante, sia sul piano umano che su quello amministrativo e formativo, che certamente mi ha arricchito».

La replica del sindaco non si è fatta attendere. «Prendo atto delle dimissioni del dottor Giorgio Mastino dal Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale provinciale di Oristano e lo ringrazio per il lavoro svolto e per il contributo assicurato in questi anni», dichiara Massimiliano Sanna.

La sostituzione di Mastino potrebbe trasformarsi nel primo tassello di una trattativa politica più ampia ad un anno dalla scadenza del mandato della Giunta di centrodestra.

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