Scuole e parchi cittadini chiusi, sorveglianza rafforzata sulle strade costiere e possibili modifiche alla viabilità. Per ora si lavora sul piano delle ipotesi, ma con il maltempo in arrivo in Sardegna è necessario giocare d’anticipo. L’Isola guarda con preoccupazione al ciclone mediterraneo atteso nelle prossime ore, annunciato come particolarmente intenso. Le aree più esposte sarebbero la costa sud-orientale e il Sarrabus. Entro le 14 di oggi è previsto un nuovo bollettino meteo che definirà ufficialmente il livello di allerta: arancione o rossa.

Intanto, nella giornata di ieri, si è svolto un vertice sull’emergenza. Il direttore generale della Protezione civile regionale, Mauro Merella, insieme all’assessora regionale alla Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, ha convocato una riunione informativa in videoconferenza per condividere il quadro aggiornato delle previsioni e valutare l’attivazione di tutte le misure necessarie a ridurre i potenziali rischi per la popolazione. L’attenzione resta massima: si monitora l’evoluzione del quadro meteorologico e si valutano le possibili conseguenze.

Tra le ipotesi al vaglio anche la chiusura al traffico della statale 195 e di altre arterie costiere particolarmente esposte.

Secondo l’avviso diramato dalla Protezione civile regionale, da stasera e fino a mercoledì 21 gennaio sono previsti forti venti, mareggiate e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, soprattutto sulla Sardegna orientale e meridionale. Le condizioni meteo avverse saranno in vigore dalle 18 di domenica alle 18 di mercoledì.

Le precipitazioni più abbondanti sono attese tra lunedì e martedì, quando potranno verificarsi rovesci e temporali di forte intensità. Dalla mattina di lunedì sono inoltre previsti venti forti su tutta l’Isola, con rinforzi fino a burrasca o tempesta nel Sulcis Iglesiente e nel Campidano meridionale. Il moto ondoso, associato ai venti di mare, potrebbe provocare un significativo innalzamento del livello del mare lungo le coste del Golfo di Cagliari, con onde alte e mareggiate. Sulla Sardegna occidentale e nord-occidentale, invece, i fenomeni dovrebbero risultare meno intensi e più isolati.

