Piogge e temporali: allerta meteo su più di mezza SardegnaColpito soprattutto il versante orientale, fino alle 18 di giovedì
Il versante orientale della Sardegna in balia del maltempo. A partire da questo pomeriggio e fino alle 18 di domani, giovedì 16 ottobre, sono previsti temporali e piogge, nche di forte intensità.
Si legge nel bollettino della Protezione Civile regionale, che ha emanato un’allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria): rischio idrogeologico su Iglesiente e Campidano, rischio idrogeologico per temporali su Flumendosa, Flumineddu e Gallura.
Un’area di bassa pressione si è formata sul mediterraneo centro-occidentale, risalendo dalla Tunisia si è posizionata sul Tirreno generando instabilità e provocando precipitazioni nell’Isola. Le piogge, in misura minore, potrebbero interessare anche il sud-ovest della Sardegna.
(Unioneonline)