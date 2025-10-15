“Voci di Gaza e dintorni” è il titolo dell’iniziativa organizzata a Ghilarza per sabato 18 ottobre.

Un appuntamento atteso e sentito, che toccherà la cittadina del Guilcier grazie all’iniziativa portata avanti dall’Associazione per Antonio Gramsci. Si inizia alle 15 con un laboratorio di sensibilizzazione rivolto ai bambini della scuola primaria. Venti massimo i posti per l’evento gratuito a cura di Antonella Deriu e Stefania Parisi. Iscrizioni al numero 3465986166.

Alle 18 si prosegue con un evento pubblico alla Torre aragonese. Ci saranno letture tratte da “Il grido è la mia voce. Poesie da Gaza” e “Non siamo numeri” con interventi e testimonianze sulla realtà di Gaza a cura di Fettouma Dourari, Matteo Manca ed Eleonora Careddu. Sottofondo musicale a cura di Stefano Licheri.

In programma anche un dialogo con Fulvia Boniardi, esperta in interventi umanitari nel vicino Oriente. Coordinerà i lavori Ilaria Onida.

© Riproduzione riservata