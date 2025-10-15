Sciopero nazionale del settore di igiene ambientale: possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti a Cagliari. Venerdì 17 ottobre, a causa della protesta indetta da alcune sigle sindacali dei lavoratori del settore di igiene ambientale, il servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade potrebbe subire un'interruzione durante l’intera giornata, tanto negli orari diurni quanto in quelli notturni.

Potrebbe inoltre non essere assicurata l’apertura dell’ecocentro in viale Sant’Elia, dell’isola ecologica in via Newton e delle due isole ecologiche di piazza Puglia e via Pisano. Anche il centro Informazioni in viale Ciusa 133 potrebbe non garantire i servizi all’utenza sia in presenza che telefonici o via mail.

Saranno comunque garantiti, fanno sapere dal Comune «i servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 146/1990 e dall’accordo nazionale di settore del 1 marzo 2001, quali la raccolta e il trasporto dei rifiuti dalle scuole, dagli ospedali e dalle case di cura, dalle caserme e dai mercati».

Sarà cura del gestore del servizio arrecare il minor disagio possibile, ma l'amministrazione invita i cittadini alla massima collaborazione: i rifiuti potranno essere esposti secondo il consueto calendario di raccolta, con la cura di riportarli all’interno della propria utenza qualora gli stessi non dovessero essere ritirati.

Le attività riprenderanno regolarmente già dalle prime ore di sabato 18 ottobre.

