Acquazzone a Olbia: strade allagate e persone intrappolate in case e negoziGiornata di superlavoro per i Vigili del fuoco, forti piogge dall’alba si sono abbattute sulla città
Strade e sottopassi allagati, persone bloccate nelle case e nei negozi, seminterrati allagati.
Giornata di superlavoro per i Vigili del fuoco a Olbia, che dalle primissime ore del mattino è colpita da forti piogge.
Il Comando di Sassari ha inviato il funzionario di guardia per coordinare le richieste di soccorso a terra, mentre il Comandante Antonio Giordano sorvola le aree più colpite con l’elicottero partito dalla base di Alghero Fertilia.
Sul posto operano le squadre di Olbia, Ozieri e Arzachena, oltre a squadre di Sommozzatori e Soccorso Acquatico dalla sede centrale.
Strade, sottopassi, seminterrati e anche piani terra sono allagati. Diverse persone sono rimaste bloccate nelle case e nelle attività commerciali. Numerosi gli interventi per la messa in sicurezza di edifici.
(Unioneonline)