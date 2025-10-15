Strade e sottopassi allagati, persone bloccate nelle case e nei negozi, seminterrati allagati.

Giornata di superlavoro per i Vigili del fuoco a Olbia, che dalle primissime ore del mattino è colpita da forti piogge.

Il Comando di Sassari ha inviato il funzionario di guardia per coordinare le richieste di soccorso a terra, mentre il Comandante Antonio Giordano sorvola le aree più colpite con l’elicottero partito dalla base di Alghero Fertilia.

Sul posto operano le squadre di Olbia, Ozieri e Arzachena, oltre a squadre di Sommozzatori e Soccorso Acquatico dalla sede centrale.

Strade, sottopassi, seminterrati e anche piani terra sono allagati. Diverse persone sono rimaste bloccate nelle case e nelle attività commerciali. Numerosi gli interventi per la messa in sicurezza di edifici.

