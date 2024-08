L’assalto eolico all’Isola non risparmia neanche Porto Flavia: il 19 luglio scorso il Ministero dell'Ambiente ha chiuso le procedure per l'esame del primo impianto eolico a mare presentato in Sardegna.

Un progetto fino a poco tempo fa di proprietà di un'anonima quanto sconosciuta società da diecimila euro di capitale sociale, la «Ichnusa Wind srl», e che con la discesa in campo di Eni e di un partner industriale straniero, la Copenhagen Offshore Partners, ha subito un'accelerata negli ultimi mesi. L'obiettivo è approvare in tempi rapidi un progetto da 42 pale, alte 300 metri, da piazzare proprio davanti al Pan di Zucchero a ridosso dell'Isola di Carloforte.

Il disastro, però, non è finito. Perché c’è un secondo progetto per quello specchio acqueo: altre 35 pale per altri 525 megawatt di potenza. A presentarlo l'ennesima anonima "srl": la Thalassa Wind. Questa volta alle spalle c'è nientemeno che la più potente delle produttrici di pale eoliche al mondo, la Vestas. Azionista della scalata eolica tra Carloforte e Masua è la "Wind Power Development", uffici nel quartier generale del business eolico in Danimarca. Lo dichiarano senza infingimenti: società indirettamente e interamente posseduta da "Vestas Wind System", insomma, dal produttore al consumatore.

Un "muro eolico" che mette in pericolo turismo e tonnare.

