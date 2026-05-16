Sarà una porta d’ingresso al paese completamente riqualificata, quella de s’Iscala de sa Corte. Tutta l’area sarà sistemata, compreso lo svincolo che dalla provinciale 78 immette alle porte di Scano e la piazza antistante via Aldo Moro, via Montiferru, e dell’area denominata “su Postu de Sant'Antiogu”.

I lavori sono stati appaltati a una ditta specializzata per 330mila euro, con fondi regionali e una quota di cofinanziamento del Comune. L’opera migliorerà tutta l’area periferica, dall’ingresso dalla strada di Macomer fino alla cima di Santa Croce. Sono previsti marciapiedi, verde pubblico, la realizzazione di due belvedere, la sistemazione e l’illuminazione della stradina per Santa Croce.

I lavori di riqualificazione e riordino urbano dell’area verranno realizzati nel rispetto dell’assetto idrogeologico esistente nel piano comunale, una rigenerazione urbana e straordinaria con efficientamento energetico. Il sindaco Antoni Flore Motzo: «un’opera fondamentale per riqualificare l’ingresso verso il nostro paese, tutelando la natura e il paesaggio circostante, valori in cui la nostra comunità crede profondamente», chiude Flore Motzo.

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