Sì alla processione con i cavalli e con la presenza dei trattori a uso agricolo, ma rispettando diverse regole. Il Comune di Zeddiani ha emanato un'ordinanza per regolare la presenza degli animali e i mezzi in occasione della festa di Sant'Isidoro, in programma il prossimo 22 settembre.

Come si legge nel documento firmato dal sindaco Claudio Pinna, i trattori dovranno essere assicurati e i conducenti dovranno essere muniti di brevetto in corso di validità. Mentre agli organizzatori è richiesta la presentazione di un elenco dei partecipanti alla processione a cavallo. Tutti i cavalli non devono avere un'età inferiore ai quattro anni compiuti, dovranno essere vaccinati e domati. Qualora il cavaliere o l'amazzone sia minorenne dovrà essere presentato un atto di assenso dei genitori.

Non possono partecipare all'evento i cavalieri che hanno riportato condanne penali per maltrattamento e uccisione di animali. I cavalli che per qualsiasi motivo dovessero imbizzarrirsi o tenere comportamenti nervosi o pericolosi dovranno essere allontanati. Per i cavalieri è vietato procedere al trotto o al galoppo in tutto il centro abitato. Altra regola: il termine massimo di mezz'ora dalla conclusione della processione i cavalli dovranno fare rientro.

