Le piazze di Albagiara avranno una nuova vita. Infatti, i tre principali luoghi di incontro del paese, piazza Mercato, la piazza della Chiesa e piazza Concordia, subiranno nelle prossime settimane un restyling completo.

Grazie ad un contributo di circa 650mila euro, ottenuti da un bando regionale al quale l’amministrazione comunale ha partecipato, si rivedrà l’organizzazione generale dell’area. Si interverrà, infatti, per dare alle 3 piazze la stessa linea stilistica, sia da un punti di vista stilistico che da quello dell’arredo urbano.

«Erano piazze che avevano bisogno di manutenzione – commenta il sindaco Marcello Pilloni – e così abbiamo deciso di rivederle, creando spazi diversi al loro interno, dando una nuova visione generale all’intera area».

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