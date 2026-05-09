Sorridente e felice di ricevere auguri e tanto affetto. Oggi Siamaggiore è in festa. La comunità festeggia un traguardo speciale: Maurizio Camedda ha compiuto 100 anni, è Il primo centenario uomo del paese.

«Un secolo di vita, di esperienze e di ricordi che rappresentano un patrimonio prezioso per tutto il paese», commenta il primo cittadino Davide Dessì che questa mattina ha raggiunto la casa dell'anziano con gli amministratori. Il Comune ha voluto rendere omaggio a Maurizio con la consegna di una targa e di una pergamena celebrativa, alla presenza dei familiari e di tante persone che hanno voluto avvicinarsi per porgere i propri auguri.

Emozionato e commosso, Maurizio ha accolto tutti con un sorriso e con la straordinaria lucidità che lo contraddistingue: con la sua memoria di ferro ha riconosciuto tutti i presenti, scambiando parole e ricordi con ciascuno. «A nome di tutta la comunità - conclude il sindaco Davide Dessì - auguriamo a Maurizio ancora tanta serenità e salute e diciamo a lui grazie per essere parte della storia del nostro paese».

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