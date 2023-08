Arrivano novità positive per la strada di collegamento tra Villaurbana e Mogorella. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Villaurbana ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici, all’interno del piano regionale delle infrastrutture, proprio per intervenire sul tratto.

Un progetto che l’ente comunale aveva approvato l’anno scorso e cofinanzierà con 11mila euro. Ora, la notizia dell’arrivo del contributo atteso per un’infrastruttura strategica per la zona, importante come collegamento dalle zone interne del Monte Arci verso Oristano, attualmente in condizioni precarie.

Si interverrà alla messa in sicurezza della strada, attraverso la sistemazione dei tratti che hanno subito un cedimento, rifacendo sia il fondo delle parti interessate che l’asfalto.

«Considerata la valenza strategica dell'infrastruttura», commenta il sindaco Paolo Pireddu, «e le sue precarie condizioni avevamo preso, nel nostro programma elettorale, il solenne impegno alla sua messa in sicurezza e in soli 2 anni siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato».

