Al via la consegna dei nuovi mastelli a GhilarzaDa marzo si dovrà conferire unicamente dentro i nuovi mastelli dotati di codice di lettura per le singole utenze
Nel Guilcier si fa più vicina la rivoluzione nel conferimento del secco. Da marzo, infatti, si dovrà conferire unicamente dentro i nuovi mastelli dotati di codice di lettura per le singole utenze che in queste settimane si stanno consegnando ai cittadini. Già assegnati in buona parte dei paesi del Guilcier, ora è il turno di Ghilarza. Di oggi l’avviso del Comune che informava la popolazione del fatto che dal 10 marzo saranno consegnati i nuovi contenitori dotati di codice di lettura. “La distribuzione avverrà con modalità porta a porta, presso l’indirizzo dell’utenza Tari dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 14 alle 18”, chiariscono dall’Unione del Guilcier (titolare del servizio) e dalla Cosir, la ditta che si occupa della raccolta differenziata. La consegna del contenitore avverrà dopo la presentazione del documento di identità dell’intestatario dell’utenza Tari o una delega. Terminato il periodo di consegna, chi fosse ancora sprovvisto, potrà ritirarli preso alcuni ecocentri, dopo contatto telefonico.