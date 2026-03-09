Nel Guilcier si fa più vicina la rivoluzione nel conferimento del secco. Da marzo, infatti, si dovrà conferire unicamente dentro i nuovi mastelli dotati di codice di lettura per le singole utenze che in queste settimane si stanno consegnando ai cittadini. Già assegnati in buona parte dei paesi del Guilcier, ora è il turno di Ghilarza. Di oggi l’avviso del Comune che informava la popolazione del fatto che dal 10 marzo saranno consegnati i nuovi contenitori dotati di codice di lettura. “La distribuzione avverrà con modalità porta a porta, presso l’indirizzo dell’utenza Tari dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 14 alle 18”, chiariscono dall’Unione del Guilcier (titolare del servizio) e dalla Cosir, la ditta che si occupa della raccolta differenziata. La consegna del contenitore avverrà dopo la presentazione del documento di identità dell’intestatario dell’utenza Tari o una delega. Terminato il periodo di consegna, chi fosse ancora sprovvisto, potrà ritirarli preso alcuni ecocentri, dopo contatto telefonico.

