A Terralba l’approvazione del Dup 2026‑2028 ha certificato un dato importante messo in luce dalla relazione del vicesindaco Andrea Grussu: la programmazione in corso contiene 45 interventi per complessivi 35 milioni di euro. «Questo documento - evidenzia Grussu - è la traduzione concreta del progetto che abbiamo presentato ai cittadini nel 2022. Continuiamo a lavorare seguendo il programma amministrativo, con l’obiettivo di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. E’ una stagione di grandi opportunità, resa possibile dai fondi del Pnrr, che consentono di programmare interventi un tempo impensabili. Ma a queste opportunità - aggiunge Grussu- si accompagna una grande responsabilità: gestire bandi complessi in tempi serrati, con una burocrazia sempre più attanagliante».

Da qui il ringraziamento alla struttura amministrativa, motore indispensabile di questo percorso, grazie alla sua professionalità e al suo impegno costante. Tra i capitoli più rilevanti, la messa in sicurezza idrogeologica con i lavori del nuovo collettore fognario con un finanziamento da 3 milioni di euro per una vasca di laminazione. Accanto alla sicurezza, un ruolo centrale è affidato all’edilizia scolastica. Entro marzo saranno ultimati i lavori della mensa di via Roma, mentre proseguono quelli della primaria di via Eleonora d’Arborea e dei due asili nido di viale Sardegna, che riapriranno entro giugno 2026.

Lo sport è un altro pilastro della programmazione. Nel centro sportivo Remigio Corda sono in fase di completamento gli spogliatoi e a seguire partiranno le tribune coperte con fotovoltaico, la nuova pista di atletica, la manutenzione dei campi da tennis e la riqualificazione dell’illuminazione. Ampio spazio anche alla mobilità sostenibile, entro il mese sarà affidato il completamento della pista ciclabile verso il complesso sportivo , mentre è concluso il tratto via Emilio Cuccu–Sp49. Procede la realizzazione della ciclovia regionale verso Marrubiu, mentre è in progettazione il collegamento Ss126-61, finanziato con 1,8 milioni di euro.

Sul fronte della viabilità urbana, sono previsti quattro nuovi attraversamenti pedonali rialzati, il rifacimento della segnaletica e, in primavera, lavori di bitumatura per 889.000 euro, oltre alla manutenzione del centro sportivo di Giogonì e al prolungamento dei marciapiedi di via Marceddì. È inoltre in progettazione una nuova area parcheggi in via Porcella. Grussu ha concluso elencando le opere in corso: il secondo lotto del Ponte di Marceddì (5,45 milioni), gli alloggi popolari di via Tharros (1,44 milioni), la manutenzione dell’area Pip (1,3 milioni), il potenziamento della videosorveglianza, la messa in sicurezza dei ponti e nuovi interventi sull’illuminazione pubblica.

