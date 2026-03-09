A Paulilatino il Comune ritenta di dare in gestione Villa Babbini. Era stata donata anni addietro all’ente da Anna Maria Spinetta, figlia del veterinario del paese. Di origini lombarde, una volta andato in pensione il padre, la famiglia era rientrata a Milano. Per anni la villa è rimasta chiusa, sino a quando la signora Spinetta ha deciso di donarla al Comune. Un’unica clausola: destinarla a scopi sociali per la comunità. L’immobile, di particolare pregio, è stato poi oggetto di ristrutturazione e restauro conservativo grazie a dei fondi ottenuti dal Comune. Per un periodo di tempo villa Babbini è stata gestita dalla coop Sacro Cuore per portare avanti servizi socio – assistenziali e di aggregazione, Nel periodo del Covid è stata poi utilizzata per ospitare gli anziani della casa di riposo positivi al virus in modo da contenere i contagi. Ora la volontà di affidarla di nuovo in gestione.

Per questo nei giorni scorsi l’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus ha dato indirizzi agli uffici per la predisposizione del bando. Secondo le indicazioni della Giunta la concessione avrà durata massima di sei anni, rinnovabili per altri sei. Il canone annuo è fissato in tremila euro.

Spetterà al concessionario dar corso agli intervento per il riavvio della struttura.

© Riproduzione riservata