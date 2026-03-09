Saranno celebrati mercoledì 11 marzo, alle 11, presso la Chiesa parrocchiale del suo paese natale Sedilo, i funerali di don Paolino Fancello all'età di 83 anni. Con la sua scomparsa, va in archivio un pezzo di storia bosana e della Planargia, che a lui è  legata in maniera indissolubile.  Era arrivato da  seminarista e dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1966, con la sua missione pastorale divisa in  egual misura fra Trenuraghes e Bosa. Qui fino a poco tempo fa era ancora collaboratore nelle Parrocchie Maria Immacolata e  Sacro Cuore.  

Da tutti viene riconosciuto anche come  educatore, sportivo, comunicatore e, soprattutto,  uomo di solidarietà e  del dialogo. nel 1970 insieme a un gruppo di amici  ha fondato la gloriosa Calmedia di cui è stato  anche il capitano.      Commosso il ricordo  dell’attuale presidente della Calmedia Tore Marche, suo  amico da sempre, al quale rivolge  parole di stima e riconoscenza. “Don Paolino- afferma Marche- ha  rappresentato un punto di riferimento  per tantissimi giovani e famiglie che frequentavano l’oratorio dei  Cappuccini.  Una persona  cui rivolgersi per ogni tipo di problema. E’ stato e un fratello, un genitore, un amico. I suoi insegnamenti rimarranno scolpiti indelebilmente nella storia personale  di tanti di noi".

Nel 1979 aveva fondato anche  Radio Planargia, inaugurando un nuovo modo di comunicare,  diventandone  una delle colonne portanti, conducendo programmi molto seguiti e apprezzati.

 

 

