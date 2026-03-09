Saranno celebrati mercoledì 11 marzo, alle 11, presso la Chiesa parrocchiale del suo paese natale Sedilo, i funerali di don Paolino Fancello all'età di 83 anni. Con la sua scomparsa, va in archivio un pezzo di storia bosana e della Planargia, che a lui è legata in maniera indissolubile. Era arrivato da seminarista e dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1966, con la sua missione pastorale divisa in egual misura fra Trenuraghes e Bosa. Qui fino a poco tempo fa era ancora collaboratore nelle Parrocchie Maria Immacolata e Sacro Cuore.

Da tutti viene riconosciuto anche come educatore, sportivo, comunicatore e, soprattutto, uomo di solidarietà e del dialogo. nel 1970 insieme a un gruppo di amici ha fondato la gloriosa Calmedia di cui è stato anche il capitano. Commosso il ricordo dell’attuale presidente della Calmedia Tore Marche, suo amico da sempre, al quale rivolge parole di stima e riconoscenza. “Don Paolino- afferma Marche- ha rappresentato un punto di riferimento per tantissimi giovani e famiglie che frequentavano l’oratorio dei Cappuccini. Una persona cui rivolgersi per ogni tipo di problema. E’ stato e un fratello, un genitore, un amico. I suoi insegnamenti rimarranno scolpiti indelebilmente nella storia personale di tanti di noi".

Nel 1979 aveva fondato anche Radio Planargia, inaugurando un nuovo modo di comunicare, diventandone una delle colonne portanti, conducendo programmi molto seguiti e apprezzati.

