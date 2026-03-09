Tre mesi di tempo per avviare i lavori e rendere il mercato di via Costa pronto ad accogliere anche gli operatori di via Cimarosa. È l’orizzonte indicato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, che aveva fissato all’inizio dell’estate il trasferimento dei banchi. Ma, a oggi, nella struttura di via Costa non è ancora partito alcun cantiere.

Il tema approda ora in Consiglio comunale con un’interpellanza urgente presentata dai consiglieri di Oristano al Centro Giuliano Uras e Roberto Pisanu, che chiedono al sindaco e all’assessora alle Attività produttive di chiarire lo stato dell’intervento e le tempistiche dell’operazione. I due consiglieri segnalano infatti che non risultano «comunicazioni ufficiali chiare in merito alle tempistiche e alle modalità con cui si intende procedere».

L’operazione prevede un investimento complessivo di circa 800 mila euro, in parte coperto attraverso un mutuo da circa 500 mila euro. L’incarico per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la progettazione esecutiva è stato affidato all’ingegnere Gian Battista Masala, con un compenso di 40.814 euro.

Con l’interpellanza Uras e Pisanu chiedono quindi alla Giunta di chiarire quale sia lo stato reale del progetto di ristrutturazione del mercato di via Costa, se i lavori siano stati avviati o programmati e quali siano le tempistiche previste per il trasferimento dei nove operatori coinvolti. Nel frattempo, sottolineano, i commercianti «continuano a svolgere la propria attività all’interno di una struttura che dovrebbe essere chiusa e dismessa, operando quindi in una situazione di precarietà e incertezza che si protrae ormai da troppo tempo».

