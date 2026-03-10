Auto in fiamme mentre è in marcia: vigili del fuoco sulla provinciale 68L’incendio nel tratto che collega Tiria e Siamanna. Il rogo sarebbe stato provocato dal surriscaldamento del motore
Auto a fuoco ieri sera sulla strada provinciale 68, nel tratto che collega Tiria e Siamanna, nell’Oristanese. L’incendio, secondo quanto ricostruito, è scoppiato mentre il veicolo era in marcia.
L’allarme è scattato intorno alle 21.20, quando la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto la richiesta di intervento. I pompieri sono intervenuti rapidamente, riuscendo a domare l’incendio.
Dai primi accertamenti è emerso che il rogo sarebbe stato provocato dal surriscaldamento del motore mentre l’auto era in movimento. Il conducente è riuscito ad accostare e ad allontanarsi dal mezzo prima che le fiamme si propagassero, rimanendo illeso.
(Unioneonline/v.f.)