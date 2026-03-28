Prosegue il programma delle attività del “Move the Box”, a Villa Verde, organizzate dall’’associazione culturale Palazzo d’Inverno, in collaborazione con la Biblioteca Antoni Cuccu e il Comune. Iniziative aperte alla comunità, pensate come momenti di incontro, condivisione e riscoperta delle tradizioni. La prossima attività è prevista martedì 31 marzo, con “Mani in Pasta – Antichi pani della tradizione sarda”, un pomeriggio dedicato ai saperi e ai gesti antichi della cultura gastronomica dell’isola.

Alle 16 i partecipanti prepareranno insieme “Su Coccoi cun s'ou”, il tipico pane di semola decorato con un uovo al centro, simbolo di prosperità e rinascita legato alla tradizione pasquale. Alle 17, invece, sarà la volta della realizzazione delle Gallinelle, piccoli pani pasquali decorati. Un’occasione speciale per riscoprire una pratica tramandata di generazione in generazione e vivere insieme un momento di convivialità e creatività.

Nelle prossime settimane prenderanno avvio anche laboratori dedicati alla tecnica vocale e attività per i più piccoli, ampliando ulteriormente le proposte culturali e partecipative del centro di produzione culturale “Move the Box”. I laboratori sono aperti alla cittadinanza e pensati come spazi di incontro, apprendimento e valorizzazione delle tradizioni locali.

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