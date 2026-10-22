Villa Verde, il Comune cerca raccoglitori di oliveLe richieste devono essere presentate entro venerdì 23 ottobre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Villa Verde ha pubblicato un avviso firmato dal primo cittadino Sandro Marchi per comunicare alla cittadinanza la disponibilità per la raccolta delle olive nel territorio comunale. L’ente, infatti, intende concedere per uso familiare le piante del Parco Giochi, di piazza della Memoria, di via 25 Aprile e de Su Ponti. Gli interessati potranno presentare la richiesta utilizzando il modulo disponibile presso gli uffici predisposti dal Comune. Le domande andranno presentate entro venerdì 23 ottobre, alle 12. In caso di più richieste varrà l’ordine di presentazione delle domande.