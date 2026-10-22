Le infiltrazioni d’acqua causate dalle piogge rendono necessari interventi urgenti di pulizia e disinfezione alla scuola Alagon di Oristano, che resterà chiusa domani, 23 ottobre per ordinanza del sindaco Massimiliano Sanna.

I problemi si sono verificati dopo le piogge del 9 e 10 ottobre e, successivamente, del 20 ottobre. Le infiltrazioni provenienti dalla copertura hanno interessato le superfici del secondo piano e i locali del sottotetto. Nell’edificio sono già in corso lavori di rifacimento del tetto, finalizzati a ripristinare la tenuta e la protezione della struttura dagli agenti atmosferici.

Come si legge nell’ordinanza, è necessaria una «accurata e urgente pulizia dei locali del sottotetto», per rimuovere residui, depositi e materiali eventualmente presenti e ripristinare adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Gli interventi, affidati a una ditta specializzata, comprendono la «disinfezione da agenti biologici e da eventuali sostanze inquinanti», oltre al risanamento delle superfici interessate. In via precauzionale, il Comune ha deciso di estendere il trattamento igienico-sanitario all’intero edificio, per garantire condizioni ambientali adeguate ad alunni e personale scolastico.

Le operazioni richiedono l’assenza di persone negli ambienti interessati. Per questo, sottolinea il provvedimento, la chiusura è indispensabile per tutelare «la salute e l’incolumità degli alunni, del personale scolastico e di tutti coloro che frequentano l’edificio».

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