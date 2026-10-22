Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore ovarico, alla solidarietà e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. È questo lo spirito dell'iniziativa promossa dall'associazione Il Giardino di Lu, in programma domenica 25 ottobre a Domusnovas Canales, con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca oncologica e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della diagnosi precoce. «Abbiamo immaginato un evento capace di unire informazione, partecipazione e condivisione», spiegano gli organizzatori. «La prevenzione è la prima arma contro il tumore ovarico e crediamo che creare occasioni di incontro e confronto con specialisti e operatori sanitari sia fondamentale per diffondere una maggiore consapevolezza».

La manifestazione sarà anche un'occasione per riscoprire uno dei luoghi più suggestivi del territorio, il sito medievale di Santa Vittoria, al centro della camminata prevista nella mattinata. Un momento reso possibile grazie alla disponibilità del Circolo dei Servizi Sociali Onlus e in particolare di Annalisa Angioni, che ha scelto di sostenere l'iniziativa in memoria del marito Raffaele Manca. « Santa Vittoria era un luogo al quale Raffaele era profondamente legato – afferma Annalisa Angioni- e per il quale si stava spendendo affinché potesse essere sempre più conosciuto e fruito dalla comunità. Poter aprire eccezionalmente questo sito e farlo conoscere ai partecipanti rappresenta anche un modo per onorare il suo impegno e il suo amore per il territorio

La visita, organizzata con il supporto della Soprintendenza, sarà impreziosita dalla presenza degli archeologi impegnati nelle attività di scavo, offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere da vicino un importante patrimonio storico ancora oggetto di studio. L'evento potrà contare inoltre sul contributo dei volontari del Servizio Civile Universale, dell'associazione “Omonnoas” Domusnovas Canales, della Pro Loco, della compagnia barracellare e de L'Angolo dei Golosi, che curerà il pranzo comunitario con un menu ispirato alla solarità che contraddistingue l'associazione. Nel pomeriggio spazio all'approfondimento scientifico con la conferenza dedicata alla prevenzione del tumore ovarico alla quale interverranno la fondatrice del Giardino di Lu, Maria Fois Maglione, il ginecologo oncologo dottor Macciò e Bibbiana Cau, già ostetrica e da sempre impegnata nella promozione della salute femminile».

Ogni partecipazione rappresenta un gesto concreto di sostegno alla ricerca, sostengono gli organizzatori, per una giornata che deve lasciare un segno non soltanto attraverso la raccolta fondi, ma anche attraverso la diffusione della cultura della prevenzione e la valorizzazione delle persone e dei luoghi che rendono speciale la nostra comunità». L'intero ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all'associazione Il Giardino di Lu per sostenere le attività di ricerca contro il tumore ovarico.

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