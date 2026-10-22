Guardare al futuro e superare i confini nazionali per diventare cittadini del mondo: è questo l’obiettivo principale dell’incontro formativo in programma domani 23 ottobre, presso l’Istituto Magistrale “Benedetto Croce” di Oristano.

Si tratta di un’iniziativa rivolta agli studenti delle classi seconde e terze. L’evento nasce dalla determinazione della nuova dirigente scolastica, Carmensita Feltrin, attenta a valorizzare le opportunità di crescita personale e a potenziare il percorso di internazionalizzazione dell’offerta formativa dell’istituto.

Dalle ore 12:15 alle 13:15, la palestra della scuola si trasformerà in uno spazio di incontro e confronto: l’Associazione Intercultura presenterà nel dettaglio i programmi di studio e mobilità scolastica all’estero previsti per l’anno scolastico 2027/2028. L’appuntamento, in linea con le direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito, offrirà ai ragazzi l’opportunità di scoprire le modalità di adesione, i requisiti richiesti e le numerose borse di studio disponibili. Inoltre, gli studenti avranno l’occasione di ascoltare le testimonianze dirette di chi ha già vissuto questa esperienza, raccogliendo preziosi consigli per orientarsi al meglio verso un percorso formativo e umano significativo.

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