Un ritorno ufficiale nella sua Oristano, che non ha mai abbandonato da quando è arrivato nel 1993. Da allora una lunga serie di promozioni e di casi risolti che lo hanno portato nel 2021 a diventare Vicario del Questore di Nuoro.

Una parentesi che si chiuderà ufficialmente il 2 novembre, quando Pino Scrivo assumerà l’incarico di questore di Oristano, prendendo il posto di Giovanni Marziano che conclude l’esperienza oristanese, iniziata nell’aprile dello scorso anno, per andare in pensione.

Pino Scrivo, di origini calabrese ma ormai oristanese a tutti gli effetti, gli uffici in via Beatrice d’Arborea li conosce perfettamente. Nei trent’anni di lavoro ha diretto anche la Squadra Mobile, la divisione della Polizia anticrimine e l’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico.

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