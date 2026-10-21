Cambio al vertice della Fondazione Oristano: Tonino Falconi è il nuovo presidente. Il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato il decreto che nomina i rappresentanti del Comune nel Consiglio di amministrazione. Accanto a Falconi, Maria Cadeddu è confermata nel ruolo di componente, mentre Luigi Cozzoli entra nel Cda. Gli incarichi decorrono da subito, dopo la conclusione del mandato del precedente Consiglio di amministrazione e l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, avvenuta il 6 ottobre.

Sanna ha voluto ringraziare i componenti uscenti per il lavoro svolto. «Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, un sincero ringraziamento a Carlo Cuccu, Maria Cadeddu e Danilo Atzeni per l’ottimo lavoro portato avanti alla guida e all’interno del Consiglio di amministrazione della Fondazione Oristano». Il sindaco ha sottolineato che «il loro impegno ha contribuito al perseguimento degli obiettivi dell’istituzione e alla valorizzazione delle attività che la Fondazione svolge per la città».

Ai nuovi rappresentanti Sanna rivolge l’augurio di buon lavoro. «La Fondazione Oristano rappresenta uno strumento importante per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e delle potenzialità della nostra città». L’obiettivo, ha aggiunto, è agire «con competenza e spirito di collaborazione, in costante raccordo con l’Amministrazione comunale, per consolidare i risultati raggiunti e sviluppare nuove opportunità per Oristano».

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